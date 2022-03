MotoGp, Dovizioso: "Mi sto adattando, difficile prevedere il futuro"

ROMA - Andrea Dovizioso ha arrancato nelle prime due tappe di questa MotoGp . Per il 36enne ex Ducati - due soli punti in classifica piloti - si è aperto un periodo di adattamento con la Yamaha satellite del team RNF WithU , che però è stato bruscamente interrotto durante il Gran Premio d'Indonesia , quando la dashboard elettronica del pilota italiano ha smesso di funzionare. Chilometri fondamentali sottratti a Dovizioso che alla CNN indonesiana ha detto: "Siamo ancora agli inizi, al momento fatico ancora a capire il potenziale della moto ed è difficile fare previsioni ".

Sul futuro

Andrea Dovizioso cerca dunque di capire come fare per convertire il suo stile di guida, magari carpendo qualcosa da Morbidelli: "È stupefacente come i piloti Yamaha siano costretti a guidare per essere veloci. Vedere nitidamente cosa sta facendo un pilota davanti a me è molto più utile di tanti test. Morbidelli non raddrizza molto la moto in fase di trazione: accelera solo a metà curva". E a chi pone dubbi sul suo contratto e su un eventuale rinnovo l'italiano risponde: "Al momento è impossibile saperlo. Non voglio focalizzarmi su questo, perché voglio dare priorità ad altre cose. Non sono preoccupato".