MotoGp, Bastianini: "In Indonesia è stata una gara un po' così"

ROMA - MotoGp mette in soffitta Mandalika e i diluvi monsonici per spostarsi a Termas de Rio Hondo, su un circuito dove - a causa della pandemia - non si corre dall'ormai remoto 2019 . Il leader del motomondiale è ancora Enea Bastianini della Gresini Racing che ha parlato così del prossimo Gran Premio d'Argentina: "L’Argentina è una pista che mi piace molto e manca da un po’ per colpa del covid, sarà bello tornarci. Veniamo da una gara un po’ così in Indonesia: le condizioni non erano il massimo però siamo migliorati sul bagnato, cosa non da poco, quindi dai sono contento". Così invece sul Gp delle Americhe: "In Texas c'è una pista particolare, non sarà facile essere veloci. Ma con la Ducati 2021 sarà un po’ più semplice".