MotoGp, pacchetti fermi in Kenya: slitta la consegna del materiale in Argentina

ROMA - Il Gran Premio d'Argentina rischia di subire qualche ritardo . L'aereo merci che stava trasportando da Lombok a Tucuman il materiale tecnico della MotoGp si è infatti bloccato per un guasto in Kenya, a Mombasa. Questo - riferisce "Sky Sport" - causerà un ritardo nella consegna di moto e attrezzature a pressoché tutte le scuderie del paddock, che riceveranno il tutto giovedì pomeriggio , a ridosso cioè delle prove libere di venerdì. Inizialmente il pacchetto doveva essere arrivare a Tucuman mercoledì per poi essere trasportato al circuito di Termas de Rio Hondo.

Team in difficoltà?

Questo ritardo nella consegna delle forniture potrebbe dunque mettere in seria difficoltà i tecnici delle scuderie, che dovrebbero assemblare il tutto in tempi record per rispettare la tabella di marcia. Con le moto e i "ferri del mestiere" bloccati in Kenya, la MotoGp rischia di dover rivedere date e orari per questo Gran Premio d'Argentina. Piovono dunque brutte notizie sul prossimo fine settimana di Termas de Rio Hondo, dove a causa del Covid non si corre da due anni, con i giorni preliminari dell'evento che sembrano ora trasformarsi in ore di apprensione e frenesia.