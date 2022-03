MotoGp, niente Argentina per Marquez: stop dei medici allo spagnolo

ROMA - Arriva la conferma ufficiale: Marc Marquez non parteciperà al Gran Premio d'Argentina in programma questo weekend. L'otto volte campione del mondo con la Honda non ha ricevuto infatti il definitivo via libera dai dottori. La caduta nello scorso warm-up, quello del Gp di Indonesia, ha fatto sì che la diplopia tornasse e impedisse al pilota di Cervera di proseguire con la stagione. Il posto di Marquez, lo prenderà Stefan Bradl, già preallertato e pronto a partire. Ora resta da capire cosa si deciderà per il Gran Premio delle Americhe, in agenda il fine settimana successivo ad Austin (Texas), dove la presenza di Marquez resta in forte dubbio.