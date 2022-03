MotoGp, Gp Argentina: solo Marquez plurivincente nell'era moderna

ROMA - A Termas de Rio Hondo è in programma il Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento stagionale della MotoGp. Si arriva dopo la vittoria di Fabio Quartararo in Indonesia, dove il francese è riuscito a riscattarsi rispetto al deludente esordio in Qatar, dove a trionfare era stato Enea Bastianini. Pecco Bagnaia è ancora alla ricerca di una gara positiva, e in Argentina può trovare la svolta di una stagione iniziata fin qui senza grandi note positive. Per il circuito di Termas de Rio Hondo sarà il settimo weekend di gara di sempre, il primo dopo lo stop delle due passate stagioni per la pandemia.