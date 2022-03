MotoGp, Di Giannantonio giallorosso anche in pista: arriva il casco col lupetto della Roma

ROMA - Romano e romanista, Fabio Di Giannantonio porterà il simbolo dei giallorossi sulle due ruote della MotoGp . Il pilota della Gresini Racing sfreccerà a bordo della sua Ducati Gp21 indossando infatti il celebre lupetto di Piero Gratton , simbolo della squadra capitolina, ben visibile sul retro del suo casco. "Amo la AS Roma da quando amo le moto, quindi praticamente da sempre. Ogni volta che ho l’occasione - ha detto Di Giannantonio sul sito ufficiale della Roma - corro allo Stadio Olimpico per vederla dal vivo, ma ovviamente le tappe della MotoGp non mi permettono di tifarla dagli spalti. Ora invece potrò portarla orgogliosamente sempre con me".

Roma sul mercato

Per l'occasione della presentazione della partnership, il pilota italiano ha posato in foto con l'allenatore della Roma, José Mourinho. I colori giallorossi viaggeranno dunque per il mondo lungo tutto il Motomondiale, testimoniando l'interesse dei Friedkin ad aumentare la portata del valore commerciale del marchio "AS Roma", che trova nel lupetto di Gratton un logo riconoscibile e quindi di forte appeal per il mercato estero. Il Gran Premio d'Argentina dunque si prepara ad accogliere questa novità nel weekend a Termas de Rio Hondo.