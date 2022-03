MotoGp, Bagnaia: "Ho ritrovato il feeling dell'anno scorso"

ROMA - Pecco Bagnaia ha parlato ai media ufficiali Ducati in vista del Gran Premio d'Argentina , terzo appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota italiano, dopo aver conquistato un solo punto nelle prime due gare, vuole reagire nel weekend a Termas de Rio Hondo " Già dopo la gara del Qatar e soprattutto dopo l’ultimo Gp disputato in Indonesia, il mio feeling con la Desmosedici è ritornato ad essere quello dello scorso anno - ha detto -. Purtroppo sia a Lusail che a Mandalika non siamo riusciti a dimostrare il nostro reale potenziale, perciò spero di riuscirci finalmente qui in Argentina. Termas è una pista che mi piace e sono determinato a dare finalmente una svolta alla nostra stagione questo fine settimana".

Il commento di Miller

Anche Jack Miller ha parlato in vista del Gran Premio d'Argentina: "Sono felice di essere di nuovo qui in Argentina. Nell’ultimo GP, disputato qui nel 2019, ero riuscito ad ottenere un buon quarto posto, mentre nel 2018 avevo conquistato in qualifica la mia prima e unica pole position in MotoGp. L’inizio di questa stagione è stato un po’ faticoso nonostante nei primi due appuntamenti avessimo il potenziale per poter ambire al podio. Speriamo di avere un fine settimana più lineare qui in Argentina".