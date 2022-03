MotoGp: in Argentina ci sarà Bradl al posto di Marquez

ROMA - La Honda sui propri canali ufficiali scrive questo comunicato in vista del Gran Premio d'Argentina: "Stefan Bradl correrà al posto del convalescente Marc Marquez, caduto nel Gp d'Indonesia". Il tedesco si prepara così a tornare in pista per cercare di non far rimpiangere l'otto volte campione del mondo. "La cosa più importante - ha detto Bradl - è che Marc si riprenda velocemente. Fino ad allora, farò del mio meglio per la Honda. Ho già fatto alcuni test quest'anno, quindi ho familiarità con la nuova RC213V, ma ovviamente entrare in un weekend di MotoGp è una cosa diversa. Ho bei ricordi dell'Argentina e quindi lavoreremo con il team per definire il piano per il fine settimana e non ho dubbi che sarà impegnativo”.