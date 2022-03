MotoGp: Marquez in lizza per il "Laureus World Comeback of the year"

ROMA - I "Laureus World Comeback of the year" potrebbero vedere trionfare Marc Marquez. Tra i premi istituiti dall'associazione sportiva inglese nel 2000, la certificazione per il "ritorno" dell'anno è dedicato a quegli sportivi che nel 2021 si sono trovati di fronte ad ostacoli, poi superati. Troviamo infatti, assieme allo spagnolo della Honda, anche la ginnasta statunitense Simone Biles, il ciclista britannico Mark Cavendish, Tom Daley per il nuoto, Sky Brown tredicenne medaglia di bronzo a Tokyo 2020 nello skateboarding e la ciclista olandese Annemiek Vleuten.