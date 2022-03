MotoGp, Nakagami positivo: salta il Gp d'Argentina

ROMA - Takaaki Nakagami è positivo al Covid-19 e per lui non ci sarà nessun Gran Premio d'Argentina. Il giapponese è "asintomatico e ha svolto altri due test, che hanno anche loro dato esito positivo", comunica sui propri canali ufficiali la Honda LCR. "Purtroppo - ha detto invece Nakagami ai microfoni della MotoGp - non correrò questo fine settimana in Argentina. Il test è risultato positivo poco prima di volare a Termas. Sono davvero dispiaciuto per la squadra, gli sponsor e i fan. Non ho alcun sintomo e mi sento bene, ma sono solo molto triste e deluso. Spero di tornare in pista ad Austin per il GP delle Americhe. Incrociamo le dita".