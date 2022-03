MotoGp, i piloti sui ritardi: "Speriamo domani arrivino i pacchetti"

ROMA - "Io ho tutto qui! Possiamo correre". È battuta il campione del mondo di MotoGp, Fabio Quartararo, a rompere il ghiaccio nella conferenza stampa piloti in vista del Gran Premio d'Argentina. Domani non ci saranno prove libere: il pacchetto è in ritardo non tutte le scuderie non hanno infatti la moto. "È un peccato, dobbiamo incrociare le dita affinché - aggiunge il pilota della Yamaha - tutto arrivi entro domani. Sarà una sfida tosta per i meccanici e sabato sarà una giornata molto lunga". Tra i piloti che hanno tutto il pacchetto già a disposizione c'è anche Johann Zarco della Pramac, che ha detto: "Sarà dura per i team che non hanno ricevuto ancora nulla. Il lavoro che di solito si fa in 48 ore sarà eseguito in una notte".