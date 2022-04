MotoGp, Bastianini: "Speriamo si rispettino i nuovi orari"

ROMA - Enea Bastianini sta per affrontare uno dei fine settimana più importanti della sua carriera . In Argentina il pilota italiano della Gresini si gioca infatti la testa del Motomondiale, ma un imprevisto ha fatto sì che il programma del weekend fosse rivisto pesantemente . Al team italiano, così come anche ad altre scuderie, manca infatti il materiale tecnico e le prove libere (due sessioni, non più tre) si svolgeranno domani insieme alle qualifiche. "È problematico per i meccanici, dovranno lavorare parecchio per sistemare tutto. Speriamo che arrivino le mie due moto e che si rispetti la nuova tabella di marcia ", ha infatti detto Bastianini a "Sky Sport".

Le parole di Bastianini

Non inizia dunque nel migliore dei modi questa tappa MotoGp a Termas de Rio Hondo per la Gresini, che contava - così come gli altri team - di avere più tempo per la messa a punto della Ducati GP21. "Avremo una sessione in più sabato e quindi si potrebbe intervenire meno sulle moto. Speriamo in condizioni buone della pista, poi il resto si vedrà", ha infatti affermato Bastianini, quasi sconsolato da questo slittamento del programma. Anche i piloti che hanno ricevuto l'intero pacchetto hanno ieri fatto sentire la propria voce in conferenza stampa sui contrattempi logistici, che hanno per forza di cose modificato l'organizzazione del Gp.