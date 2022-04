MotoGp, Bagnaia: "La gara? Non si sa nulla. Non sarà un weekend semplice"

ROMA - "Si deve ripartire per progredire e migliorare. Spero si possa correre: un gp in meno peserebbe. Al momento però questa è l'incognita: potrebbe anche essere questa gara venga recuperata più avanti, non si sa ancora bene". Così Pecco Bagnaia, pilota della Ducati, che come tante altre scuderie non ha ancora a disposizione il materiale tecnico per questo tribolato Gran Premio d'Argentina. "Domani sapremo che succederà - le sue parole riportate da "Motorsport.com" -. Non siamo tranquilli, perché c'è del lavoro da fare su una pista molto sporca, quasi marrone. Quindi non toccheremo la moto. Non sarà un weekend semplice per nessuno".