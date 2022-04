MotoGp, Puig: "Marquez rammaricato, ma la diplopia è meno grave"

ROMA - Marc Marquez , ancora ai box a causa della diplopia, non ci sarà per il Gran Premio d'Argentina . Dopo la caduta a Mandalika, il pilota della Honda ha iniziato la terapia di conservazione che punta a far rientrare il problema della vista doppia. Sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo ci aggiorna però Alberto Puig , team manager della Honda, che ha parlato così ai microfoni ufficiali della MotoGp : "L'incidente è stato pauroso, ma per fortuna è meno grave di quello dell'anno scorso. Quindi è ottimistico, ma allo stesso tempo realistico, dire che recupererà prima ".

Le parole di Puig

A Termas de Rio Hondo, a sostituire Marquez ci sarà il tedesco Stefan Bradl, con Pol Espargaro che dovrà fare il possibile per non far rimpinagere l'assenza del pilota di Cervera. Questo nuovo infortunio pare aver lasciato però il segno sullo spagnolo: "Marquez è rammaricato, potevamo fare una grande gara in Indonesia. Ma lo conosciamo: è ottimista e vuole spingere sul recupero. Voglio pensare positivo e sperare che sarà presto al meglio", ha infatti detto Puig. Anche la Honda LCR è in apprensione per questo fine settimana: Nakagami positivo al Covid con il solo Alex Marquez in pista.