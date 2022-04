MotoGp, scalo in Brasile prima dell'Argentina: rischio ritardo per l'aereo cargo

ROMA - A Lagos, Nigeria, è partito da poco l'aereo cargo con moto ed equipaggiamento tecnico per la MotoGp che sarebbe dovuto arrivare nelle prossime ore in Argentina. Si fa concreto dunque il rischio che il materiale arrivi in ritardo, condizionando l'avvio delle prove libere, già spostate a sabato. A maggior ragione se si pensa che il cargo non raggiungerà direttamente Tucuman, ma farà tappa in Brasile per fare rifornimento. Il Gran Premio d'Argentina diventa così quasi una corsa contro il tempo, con le prove libere e le qualifiche che si terranno domani a partire dalle 15.35 ora italiana .

Altre modifiche in vista?

Il Boeing 747 della British Airways contenente il materiale è in questo momento dunque in volo, ma il suo arrivo è previsto proprio a ridosso della prima sessione di prove. Anche Pecco Bagnaia ha messo in risalto l'apprensione che in questo momento serpeggia all'interno del paddock, con i tecnici pronti a fare gli straordinari domani per assemblare il tutto e metterlo a disposizione dei piloti. In Argentina dunque si fa a gara con l'orologio, per una corsa contro il tempo potrebbe ripetersi anche alla prossima tappa del Motomondiale. Il weekend successivo si correrà infatti nel lato opposto del continente americano: ad Austin, in Texas.