MotoGp, Gp Argentina: nuovo cambio di programma, prove libere 1 e 2 da 60 minuti

ROMA - Nuovo cambio di programma per il Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Dopo aver spostato l'inizio delle prove libere al sabato causa il ritardo nella consegna dei materiali, gli organizzatori hanno optato per effettuare solamente due sessioni di FP prima delle qualifiche. Le prove libere 1 e 2, però, dureranno un'ora ciascuna. La prima sessione partirà alle 17:35, mentre la seconda si svolgerà alle ore 20:40, e durerà anch'essa 60 minuti. Le qualifiche si svolgeranno alle 22:05, come già stabilito in precedenza. Domenica il warm-up durerà 40 minuti, la gara si svolgerà regolarmente alle ore 20.