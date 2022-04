MotoGp, Nakagami si negativizza e vola verso l'Argentina per il Gp

Bradl in Honda Hrc

Se la Honda LCR ha risolto in parte la sua situazione, ritrovando Takaaki Nakagami in griglia, lo stesso non si può dire per l'altro lato della casa giapponese. Con Pol Espargaro infatti ci sarà Stefan Bradl a difendere i colori dell'Hrc, il collaudatore tedesco che ha rilasciato un'intervista a Speedweek prima del weekend di gara, parlando delle condizioni di Marc Marquez: "E' una situazione difficile, non si sa quando tornerà. La diplopia può essere curata in cinque giorni o in un anno. Sono davvero dispiaciuto per Marc, non so dire se riuscirà a tornare", ha affermato Bradl.