MotoGp, Gp Argentina: Nakagami comanda le FP1 davanti a Quartararo

TERMAS DE RIO HONDO – Takaaki Nakagami comanda la prima sessione di prove libere di MotoGP nel GP d’Argentina, precedendo tutti in 1’39”028. Completano il podio virtuale Fabio Quartararo, campione del mondo in carica con la Yamaha a 127 millesimi, e lo spagnolo Pol Espargaro (Honda Hrc). Buon quinto posto per Marco Bezzecchi assieme al Mooney VR46 Racing Team, mentre completa la top-10 la Suzuki di Joan Mir a quasi 4 decimi dalla vetta. Al momento è fuori dai primi 10 il ducatista Francesco Bagnaia, dodicesimo dietro a Enea Bastianini: entrambi dovranno migliorarsi nella seconda sessione per garantirsi il Q2. La MotoGP torna di nuovo in pista alle ore 20:40 italiane con le FP2.