MotoGp, Gp Argentina: Aleix Espargaro in pole. Marini 3°, lontano Bagnaia

TERMAS DE RIO HONDO - Aleix Espargaro fa sua la pole position di MotoGp nel Gran Premio d’Argentina. Nelle qualifiche sul circuito di Termas de Rio Hondo, il pilota spagnolo dell’Aprilia firma il miglior tempo in 1’37”688, precedendo la Ducati Pramac di Jorge Martin e la Ducati di Luca Marini. Il campione del mondo in carica Fabio Quartararo va a completare la seconda fila, in sesta piazza, dietro a Pol Espargaro (Honda) e Maverick Vinales (Aprilia). Settimo e ottavo posto per le Suzuki di Alex Rins e Joan Mir. Niente da fare già in Q1 per Francesco Bagnaia (Ducati) che domani in gara scatterà quattordicesimo, dietro a Enea Bastianini (tredicesimo) e davanti a Franco Morbidelli (quindicesimo).