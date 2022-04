MotoGp, Aleix Espargaro trova una storica pole: "Un piacere guidare oggi"

TERMAS DE RIO HONDO – Aleix Espargaro e la pole position con l'Aprilia in MotoGp. Lo spagnolo riporta la casa di Noale nella prima casella della griglia in Argentina a distanza di 21 anni dall'ultima volta. Per il fratello di Pol una gioia che deve essere confermata domani in gara: “Sono felice per tutta la gente di Noale, a me interessa molto la giornata di domenica però è bello perché vuol dire che siamo i più rapidi. Stiamo lavorando bene, anche Vinales sta facendo dei passi in avanti. E’ stato un piacere guidare questa moto oggi”, ha dichiarato a caldo ai microfoni di Sky Sport.