MotoGp, diretta gara Gp Argentina: orario e dove vederla in tv

ROMA - Scatta la gara del Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento del Mondiale 2022 di MotoGp. Si comincia alle ore 15:20 con il warm-up, allungato a 40 minuti dopo i molteplici cambi di programma, mentre il semaforo verde per la gara che assegnerà il Gp scatterà alle ore 20, con Aleix Espargaro che ha conquistato la pole position davanti a Jorge Martin e Luca Marini. La giornata sul circuito di Termas de Rio Hondo sarà trasmessa interamente in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGp (canale 208), in streaming sul NOWTv e su Sky Go, oltre che in chiaro in differita su TV8.