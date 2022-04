MotoGp, Gp Argentina: Aleix Espargaro comanda il warm-up, sesto Bagnaia

TERMAS DE RIO HONDO - E' di Aleix Espargaro il miglior tempo nel warm-up al Gran Premio d'Argentina , valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp . Lo spagnolo di Aprilia, fresco di pole-position conquistata nelle qualifiche del sabato, firma il crono di 1:38.648 e sul circuito di Termas de Rio Hondo precede il campione 2021 Fabio Quartararo , secondo. Terzo tempo per la Suzuki di Alex Rins , davanti Jorge Martin , quarto e migliore tra le Ducati. Quinta l'altra Aprilia di Maverick Vinales .

Le altre posizioni

Sesto tempo per la Ducati di Pecco Bagnaia, che in gara sarà costretto a inseguire dalla tredicesima casella in griglia di partenza. Subito dietro le due KTM di Miguel Oliveira, vincitore in Indonesia, e Brad Binder. Chiudono la top ten Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Enea Bastianini è dodicesimo dietro a Joan Mir, con Franco Morbidelli in quattordicesima posizione, mentre Andrea Dovizioso è 21°.