MotoGp, Gp Argentina: la classifica piloti aggiornata

ROMA - Aleix Espargaro balza in testa alla classifica piloti dopo il successo nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Lo spagnolo di Aprilia si porta a 45 punti davanti a Brad Binder ed Enea Bastianini, che dopo la gara odierna perde la prima posizione. Quarta la Suzuki di Alex Rins davanti al campione in carica Fabio Quartararo. Indietro il ducatista Pecco Bagnaia, quattordicesimo con 12 punti.