MotoGp, Aleix Espargaro: "È un sogno, quando sono arrivato nessuno voleva correre in Aprilia"

TERMAS DE RIO HONDO - Aleix Espargaro festeggia la sua prima vittoria in MotoGp dopo il trionfo nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022. Il pilota spagnolo conquista il successo alla sua gara numero 200, portando inoltre ad Aprilia la prima vittoria in top class. "Sono molto felice, ci è voluto tanto tempo ma era una gara speciale, la mia numero 200 - ha detto a caldo -. Era tutto pronto, il passo c’era e quindi la pressione era doppia perché tutti dicevano che sarebbe stata facile e invece non lo è stato. Ho girato tanto con i bottoni alla ricerca della giusta configurazione, negli ultimi quattro giri andavo forte. Ringrazio tutta la famiglia di Aprilia perché penso che lo meritiamo, e siamo anche in testa al campionato: è un sogno".