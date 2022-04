MotoGp, Martin: "Qualcosa non torna se Aprilia ci sorpassa sul rettilineo"

ROMA - Jorge Martin ha parlato dopo il secondo posto nel Gran Premio d'Argentina, valevole per la terza tappa del Mondiale 2022 di MotoGp. Lo spagnolo si è complimentato con Aleix Espargaro per la sua prima vittoria. "Ho sofferto un pochino ma durante la gara sono stato costante, abbiamo lavorato su questo - ha detto -. Sono felice per Espargaro, ho cercato di dargli filo da torcere sino all’ultimo ma sono stato al limite per tutta la gara. Dobbiamo continuare a spingere, Austin è una bella pista per me, a tutto gas". Il pilota del team Pramac ha poi evidenziato ai microfoni di Sky Sport alcune problematiche sorte in gara: "Abbiamo un po’ di problemi da risolvere, se siamo stati sorpassati da Aprilia sul rettilineo allora qualcosa non torna. La velocità era il nostro punto forte e dobbiamo ritrovarla, altrimenti dobbiamo spingere in altri punti e consumiamo le gomme".