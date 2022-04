MotoGp, Dovizioso deluso: "Ho scordato di sbloccare l'abbassatore"

ROMA - "Sono molto deluso, non mi era mai successo. Ho commesso un errore, mi sono dimenticato di sbloccare l'abbassatore all’anteriore in partenza. Chiedo scusa al team, sono cose che non dovrebbero mai accadere". Andrea Dovizioso non nasconde la forte delusione al termine del Gran Premio d'Argentina che lo ha visto arrivare ultimo, complice una partenza incubo. "Mi dispiace molto per la squadra, perché - aggiunge l'italiano - questa è una cosa che succede quando non sei tranquillo. Non sono a mio agio, non guido in modo fluido, non sfrutto il massimo potenziale della moto e c'è la tensione di voler dare tutto fin dall'inizio. Speriamo di essere più veloci ad Austin".