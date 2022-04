MotoGp, Vinales: "La vittoria di Espargaro? Avevo fiducia in lui"

ROMA - L'Aprilia sogna in grande e punta ad Austin con la consapevolezza di chi vince. La vittoria di Aleix Espargaro è motivo d'orgoglio anche per Maverick Vinales, suo compagno di squadra. "Quello di oggi - ha infatti detto lo spagnolo - è un grande risultato per tutti noi, sono felicissimo per tutto il team e per lui, abbiamo lavorato sodo durante l’inverno e ce lo meritiamo. Sapevo che Aleix avrebbe potuto vincere, perché in prova aveva dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, e ci speravo tanto, perché questa vittoria è importantissima ed è una grande iniezione di entusiasmo per tutti". Ora la sfida sarà replicarsi nel Gran Premio delle Americhe questo fine settimana.