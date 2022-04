MotoGp, Gp delle Americhe: Marquez sempre vincitore ad Austin

ROMA - È Marc Marquez il vero cowboy nel profondo Texas . Dall'edizione del 2013, la prima per il Gran Premio delle Americhe , lo spagnolo di Cervera - in sella alla sua Honda - ha lasciato solo le briciole agli avversari. Solo Alex Rins , nel 2019, è stato capace di sottrargli lo scettro del rodeo, complice anche la caduta dello stesso Marquez, che in quella gara partiva già dalla pole position. Questo weekend, però, l'otto volte campione del mondo potrebbe non esserci a causa della diplopia. Nulla è ufficiale ancora sul fronte dell'Ala dorata , che deve ancora emettere un comunicato a riguardo.

I dati del circuito

Il tracciato di Austin è lungo 5,5 kilometri per un totale di 20 curve (11 a sinistra e 9 a destra). Mentre il rettilineo, punto di forza - almeno sulla carta - delle motorizzate Ducati è lungo 1.200 metri. Il senso di guida è antiorario, aspetto che piace molto a Marc Marquez e che forse gli ha consentito di rafforzare anno dopo anno il suo record di giro veloce in gara (2:03.575 nel 2014 con una velocità media di 160 km/h circa). Nel 2019, anno in cui si è corso per l'ultima volta in Texas, a trionfare in MotoGp è sempre stato Marc Marquez, con Fabio Quartararo (Yamaha) e Pecco Bagnaia (Ducati) alle sue spalle.