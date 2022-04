MotoGp, Gp Americhe: nuovo ritardo nella consegna dei materiali

ROMA - "Abbiamo un altro problema con l'aereo merci: un guasto mentre faceva rottia verso Austin. Stando così le cose, il materiale potrebbe arrivare solo giovedì all'ora di pranzo con i team ufficiali MotoGp che questa volta sono i più colpiti sono ". Così sui social il giornalista Simon Patterson ha annunciato un nuovo ritardo di consegna dei materiali per la MotoGp, stavolta in vista del Gran Premio degli Stati Uniti. Un'altra tegola dunque per il Motomondiale, già costretto a rimaneggiare il programma del Gp d'Argentina. Sarà la Moto2 ad anticipare le prove libere e le qualifiche (venerdi alle 09:00 ora locale e sabato alle 12:35 ora locale).