MotoGp, Ezpeleta sull'addio di Rossi: "Non ho pianto neanche per Messi"

ROMA - Carmelo Ezpeleta , CEO di Dorna Sports, in un'intervista concessa a "solomoto.es", vuole andare oltre l'addio di Valentino Rossi . " N on ho pianto per Messi e non lo farò per lui . La gratitudine di tutti i tifosi che hanno potuto godere di ciò che questi due fuoriclasse ci hanno regalato per tanti anni però resta". Questa è infatti la prima MotoGp senza il Dottore, ma il boss dell'azienda che gestisce i diritti commerciali del Motomondiale non ne fa una tragedia. Il nove volte campione del mondo di Tavullia ha però costribuito in modo preponderante allo sviluppo - anche finanziario - del Motomondiale.

Sulla MotoGp

Nonostante questa crescita, il Motomondiale è però alle prese con il forte ascendente sui giovani della Formula 1. Ezpeleta smentisce però una riforma della MotoGp: "Qualcuno dice che il mondo delle corse deve ripartire da zero, ma non è affatto così. In MotoGp non c’è nulla da rifare perché: la sua struttura è solida". Tornando a Rossi, lo spagnolo sottolinea come l'istituzione debba essere capaci di dire addio ai suoi beniamini, senza lasciare che altre ragioni prendano il sopravvento: "Non abbiamo mai cercato di creare un personaggio e mai abbiamo abbellito l’immagine di un pilota per renderlo più popolare. Certo, Rossi è stato il nostro traino per anni, ma negli ultimi anni non otteneva molti successi e anche questo va detto“.