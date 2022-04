MotoGp, Morbidelli: "Delusione argentina. Ora mi sento al meglio"

ROMA - Il Gran Premio delle Americhe può essere una svolta per la Yamaha. La casa di Iwata, oltre al secondo posto di Fabio Quartararo nella tappa di Mandalika, non è infatti più andata a podio. In sordina ancora Franco Morbidelli, che ha detto: "È una pista che mi piace molto, quindi è un buon posto per correre dopo un deludente Gp d'Argentina. Questo tracciato è difficile, ma è una dei miei preferiti. L'anno scorso non ero in grado di spingere per via della mia gamba con i dossi che hanno aggravato la situazione. Quest'anno dovrebbe essere tutta un'altra storia. Sono in piena forma e la pista è stata levigata, quindi sono non vedo l'ora di correre ancora ad Austin".