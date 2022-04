MotoGp, Aprilia: concessioni a rischio dopo il Gp Argentina?

ROMA - Il Gran Premio d'Argentina potrebbe avere de dei risvolti negativi per l'Aprilia. Aleix Espargaro ha vinto , ma ora la scuderia italiana rischia di perdere le concessioni. Ossia quei vantaggi che FIM e Dorna garantiscono alle scuderie minori per uniformare il più possibile il livello di competitività in pista . Nella scorsa stagione, la casa di Noale ha registrato il suo primo podio nell'era MotoGp , nello scorso weekend il primo trionfo e leadership del mondiale per Espargaro, che ora punta il Gran Premio delle Americhe con rinnovata fiducia.

La situazione

Nel 2021 e nel 2022 Aprilia è stata ed è l’unica scuderia a godere di questo regime introdotto nel 2016 per aiutare i costruttori alle prese con prestazioni sottotono. Tra questi vantaggi ci sono quelli di avere a disposizione nove motori invece di sette per stagione, il diritto di non punzonare il motore dopo l’ultimo test ufficiale della prestagione, oltre a sei wildcard invece di tre, più giorni di test a disposizione oltre le giornate della pre-season. Dalle parole di Rivola è emerso come l'Aprilia si stia preparando a "diventare grande". Un po' come ai bambini, a cui - prima o poi - vanno tolte le rotelle dalla bicicletta.