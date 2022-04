MotoGp, Quartararo vuole voltare pagina ad Austin: "Sono fiducioso"

AUSTIN - Fabio Quartararo vuole voltare pagina dopo un avvio non all'altezza di un campione di MotoGp. Il pilota francese, nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio delle Americhe, appare ottimista per il proseguo del campionato: "Non è stato un avvio facile. In Argentina abbiamo avuto un passo niente male, anche se nei primi giri sono rimasto indietro. E’ stato difficile poi rimontare. Non siamo riusciti ad avere uno stile di guida perfetto per ciò che ci serviva. Nel 2021 non è andata male qui, perciò penso di poter fare bene. Sono molto più rilassato rispetto a qualche mese fa, ma allo stesso tempo curioso di capire il nuovo asfalto. Speriamo di avere un buon grip, che è la cosa più importante per fare delle previsioni. Sono fiducioso del fatto che potrebbe essere un ottimo weekend. Il Mondiale? E’ stato un avvio diverso dall’anno scorso, ci sono nove piloti diversi sul podio e questo è molto divertente per i fan".