MotoGp, Espargaro: "Penso di meritare il rinnovo in Aprilia"

ROMA - Aleix Espargaro è entrato nella storia dell'Aprila. Primo trionfo in MotoGp per la casa di Noale (per lo spagnolo primo in assoluto nel Motomondiale) e testa del mondiale piloti. "È strano sentire di essere primo in classifica. Sono felice e fiducioso. Ora sono consapevole di poter vincere, non sarà un fine settimana semplice perché qui ho avuto una serie di problemi lo scorso anno, ma con il nuovo asfalto e la nuova moto andrà meglio", ha infatti detto lo spagnolo che si prepara al Gran Premio delle Americhe. "Ho anche superato in rettilineo Martin, cosa che ci dice come l’Aprilia stia migliorando".