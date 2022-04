MotoGp, Miller: "Sul futuro nessuna indicazione da Ducati, mi tengono all'oscuro"

ROMA - Tre gare e nessun pilota a podio. L'avvio a singhiozzo della Ducati in questa MotoGp è tutto qui. Pecco Bagnaia e Jack Miller non riescono a incidere e l'australiano in un'intervista a "Motorsport" lamenta di una poca chiarezza sul proprio futuro: "Non c'è nessuna discussione. Ma cosa devo fare? Posso solo dare il meglio in pista, però non sono in grado di cambiare nulla. Mi sono già trovato in questa posizione e agitarsi non serve a nulla". Miller però aggiunge: "Da parte loro (della Ducati, ndr) non c'è stata nessuna indicazione e questo mi ferisce perché vengo lasciato all’oscuro".