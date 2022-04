MotoGp, Gp Americhe: Zarco comanda le prove libere 2, nono Bagnaia

AUSTIN - Johann Zarco si prende prove libere 2 di questo Gran Premio delle Americhe. Il francese della Pramac ha girato in 2:05.542 mettendosi alle spalle la Ducati ufficiale di Jack Miller. Terzo Fabio Quartararo (Yamaha), quarto Bastianini (Grasini), quinto Rins (Suzuki), sesto Marquez (Honda). Chiudono poi la top 10: l'Aprilia di Vinales, la Suzuki di Mir, Bagnaia (Ducati) e Martin (VR46 Racing Team). Cade invece Darryn Binder con la Yamaha WithU. In generale, motorizzate Ducati in gran rispolvero dopo una prima sessione sottotono. La MotoGp torna di nuovo in pista sabato alle 16:55 italiane con le libere 3, quarta sessione alle 20:30, mentre le qualifiche sono in programma per le 21:10.