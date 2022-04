MotoGp, Quartararo: "Lamentarmi della moto è inutile"

AUSTIN - Fabio Quartararo si è dovuto accontentare del terzo posto nella prima giornata di prove libere nel Gp delle Americhe . Il campione mondiale in carica ha riscontrato alcune difficoltà, come d'altronde gli altri suoi colleghi che guidano una Yamaha M1, ma è comunque riuscito a terminare a meno di tre decimi dal leader Zarco. "Sono al corrente della situazione già prima dei test in Malesia. Tuttavia lamentarmi della moto ogni volta che rientro ai box non farebbe altro che mettermi un pensiero in testa ed impedirmi di spingere al massimo" ha spiegato il francese, determinato a fare bene in pista.

Sul passo gara

"Non credo di poter lottare per la vittoria perché non ho il passo migliore di tutti. Tuttavia quest'ultimo non è stato male nel secondo run e proverò a migliorarlo ulteriormente nelle FP3 - ha detto il transalpino ai microfoni di Sky Sport - Io in pista do sempre il 100%. Dobbiamo mantenere la concentrazione per dare il meglio, anche se su questo tracciato perdiamo parecchio". Dopo le prime tre gare stagionali, Quartararo staziona al quinto posto in classifica generale - a soli 10 punti dalla vetta -, sintomo di un buon avvio di Mondiale.