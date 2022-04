MotoGp, Gp Americhe: Quartararo leader delle FP3, Q2 per Bagnaia

AUSTIN – Fabio Quartararo comanda la terza sessione di prove libere di MotoGP nel Gp delle Americhe, precedendo tutti in 2’02”361. Completano il podio virtuale le Ducati di Enea Bastianini e Jack Miller. Buon quinto posto per Francesco Bagnaia, che accede al Q2 così come il connazionale Luca Marini. Tante le esclusioni eccellenti, a partire dal vincitore del Gp dell'Argentina Aleix Espargaro. Per lui, così come per i connazionali Rins, Martin e Vinales, sarà necessario passare dal Q1. La MotoGP torna di nuovo in pista alle ore 21:10 italiane con le qualifiche.