MotoGp: Bastianini vince a Austin, che rimonta di Marquez

AUSTIN - Il vincitore del Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale della MotoGp, è Enea Bastianini. Il pilota azzurro del Team Gresini conquista il secondo successo stagionale dopo quello nella gara inaugurale in Qatar e torna a guardare dall'altro tutti i suoi avversari in classifica generale. Secondo Alex Rins con la Suzuki, mentre sul gradino più basso del podio figura Jack Miller, per larghi tratti della gara in testa con la sua Ducati. Completano la Top 5 Mir e Bagnaia, ma il protagonista di giornata non può che essere Marc Marquez. Dopo una pessima partenza che lo vede scivolare in fondo alla classifica, il 'Cabroncito' dà vita ad una rimonta irreale concludendo al sesto posto. Beffato Fabio Quartararo, che cerca di andare oltre gli evidenti limiti imposti dalla sua Yamaha e termina settimo.