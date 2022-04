MotoGp, Bagnaia quinto ad Austin: "Non potevamo fare di più"

AUSTIN – Francesco Bagnaia ha parlato al termine del Gp delle Americhe, quarto appuntamento in stagione di MotoGp, commentando il suo quinto posto e facendo un bilancio generale del weekend. Da un lato la soddisfazione della quinta posizione, che porta punti importanti in ottica classifica piloti e che fa bene al morale dopo un avvio di stagione complicato; dall'altro un pizzico di rammarico per come sono andate le cose. “Mi aspettavo di girare più veloce, invece mi sono dovuto difendere perché perdevo molto in accelerazione. Più del quinto posto non potevamo fare” ha detto a Sky Sport.