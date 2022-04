MotoGp, Puig: "Ad Austin Marquez era il più veloce"

ROMA - Il trionfo di Enea Bastianini in Texas ha visto anche un determinato Marc Marquez. Ad Austin lo spagnolo della Honda ha infatti iniziato a recuperare posizioni dopo un avvio non all'altezza. Una rimonta che avrebbe potuto concretizzarsi in un podio, ma che si è poi fermata alla sesta posizione. L'otto volte campione del mondo - guarito ancora dalla diplopia - ha fatto vedere sprazzi della sua classe in una gara che il team manager della Honda, Alberto Puig, definisce come "impressionante". "È stato in grado di dimostrare che era il pilota più veloce ad Austin domenica, era - continua il dirigente spagnolo sul suo report - sotto gli occhi di tutti. La sua è stata una performance incredibile".