MotoGp, Mir: "Sto guidando come nel 2020"

ROMA - Joan Mir vuole tornare a ricoprire un ruolo di primo piano in MotoGp. Il pilota spagnolo, campione del mondo nel 2020, ha infatti detto ai canali ufficiali del Motomondiale: "Sto guidando come allora. La pista ad Austin non mi piaceva e quindi è grandioso essere arrivato quarto. In Argentina abbiamo fatto un'ottima gara, anche a Mandalika sul bagnato. Qatar abbiamo visto che ci mancava qualcosa. Ma la verità è che dal Qatar fino ad ora mi sento molto meglio". Questo il bilancio del pilota della Suzuki, che è a 15 punti dalla vetta occupata da Enea Bastianini e a 10 lunghezze dal compagno di squadra Alex Rins.