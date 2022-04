Regna l'equilibrio in MotoGp, mai così pochi punti per il leader dopo 4 gare

ROMA - La MotoGp 2022 ha fin qui dato spettacolo, con tre vincitori diversi in quattro gare e un grande equilibrio in pista. Con un Quartararo insoddisfatto della Yamaha, un Bagnaia sotto le aspettative e un Marquez alle prese con mille problemi, nessuno dei nomi più attesi del 2022 ha fin qui dato prova di avere qualcosa in più rispetto agli altri. Sono così spuntati altri nomi per il titolo, tra cui l'italiano Enea Bastianini, l'unico fin qui ad aver racimolato più di una vittoria con i trionfi in Qatar e Stati Uniti.