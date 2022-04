MotoGp, Pol Espargaro: "Valentino Rossi? Non voglio paragonarmi a lui"

ROMA - Pol Espargaro cerca ancora di lasciare il segno in MotoGp. L'alfiere della Honda, infatti, in nove stagioni in classe regina non ha ancora conosciuto il sapore della vittoria, a differenza di suo fratello, Aleix Espargaro, che ha fatto sognare l'Aprilia in Argentina. In un torneo così provante e competitivo come il Motomondiale, la carta d'identità gioca un ruolo fondamentale ed Espargaro parla così di questo a "DAZN": "Abbiamo visto come Valentino Rossi a 40 anni fosse ancora competitico. Ma lui è unico e non voglio paragonarmi a lui. Però vorrei prolungare la mia carriera per altri cinque anni e voglio farlo ad alti livelli".