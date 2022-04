MotoGp, Suppo: "Puntiamo ad avere piloti in Moto2"

ROMA - Tempo di riforme in casa Suzuki . Il manager italiano, Livio Suppo , vuole una scuderia presente nei campionati a due ruote minori e che il costruttore di Hamamatsu diventi un punto di riferimento per i giovani piloti nelle categorie inferiori. Tante squadre hanno almeno una scuderia in Moto2 e Moto3 e il manager italiano, le cui parole sono riportate da "Motorsport-Total.com" non vuole essere da meno: " Sarebbe un’ottima idea che i piloti si preparassero almeno dalla Moto2, la Moto3 sarebbe difficile per noi".

Sulle Ducati

In particolare è la strategia della KTM ad incuriosire Suppo, che vuole una Suzuki allo stesso livello della casa austriaca: "Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro in Moto3, Moto2 e MotoGp negli ultimi anni", ha infatti confermato l'italiano. In team manager della Suzuki però esclude una squadra satellite in classe regina: "Sappiamo che Suzuki attende da diversi anni. C’è molto da fare prima di poterci pensare", ha aggiunto. Poi c'è il Motomondiale, il più equilibrato degli ultimi tempi: "Abbiamo in griglia 24 moto competitive. La nostra moto del 2021 era veloce ma la velocità massima della Ducati è impressionante. Meglio però avere a che fare con otto Ducati, che una griglia non competitiva".