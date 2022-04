MotoGp, Pablo Nieto: "VR46? L'obiettivo deve essere il podio"

ROMA - Valentino Rossi e Pablo Nieto, attuale team manager della scuderia del nove volte iridato, lavorano gomito a gomito per migliorare le prestazioni del VR46 Racing Team. Nieto però svela in un'intervista a "El Mundo" com'è stato il suo primo incontro con il Dottore. "Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci nel 1997, alla presentazione a Jarama di uno scooter Aprilia. Quel giorno abbiamo distrutto quattro motorini e da allora andiamo molto d'accordo. Ha iniziato in ufficio con Guareschi, ero team manager della sua squadra in Moto3, ma non ci capivano e Rossi è venuto a cercarmi. Da allora passiamo insieme molto tempo", ha detto Nieto.