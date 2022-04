MotoGp, Bastianini: "Dobbiamo divertirci e lavorare in sintonia"

ROMA - Dopo il trionfo in Texas e questa settimana di pausa, Enea Bastianini punta il Gran Premio del Portogallo . Il pilota Gresini vuole conservare la testa della classifica su un tracciato impegnativo tanto quanto quello di Austin "È una pista molto bella, molto tecnica, con tanti saliscendi. Molto gustosa , diciamo. Veniamo da una gara sicuramente buonissima ad Austin dove siamo riusciti a essere veloci lungo tutto il weekend, poi la vittoria finale: la ciliegina sulla torta. Dobbiamo solo rimanere concentrati, lavorare in sintonia come sempre e divertirci . A Jerez saranno veloci in molti: ci abbiamo già fatto i test e i gap saranno ancora più ridotti. Mi piace e possiamo fare bene: vedremo", ha detto il leader del Motomondiale.

La concentrazione di Di Giannantonio

Si prepara al Gp del Portogallo anche Fabio Di Giannantonio, ancora alla ricerca dei suoi primi punti in MotoGp: "È una pista fantastica, ma molto impegnativa, come Austin. Abbiamo una buona base e dall’America ci portiamo qualche sensazione positiva che servirà in Europa. In questo inizio di stagione, anche se i risultati non sono con noi, abbiamo imparato tanto. A casa ho lavorato molto per essere più preparato e sono di curioso di vedermi in Portogallo. Jerez è un’altra pista che adoro e so dove essere veloce. Sarebbe l'ideale ripercorrere le orme della scorsa stagione. Devo crescere tappa dopo tappa", ha detto Di Giannantonio.