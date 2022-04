MotoGp, Lorenzo: "Bastianini può insidiare Martin per una sella in Ducati"

ROMA - La stagione è appena iniziata ma già si parla di mercato piloti . Come cambierà la griglia di partenza per la MotoGp 2023? Ne parla Jorge Lorenzo in un'intervista a "Motorsport", con i lcinque volte iridato che prova a decifrare le mosse delle scuderie per il prossimo anno: " Penso che Martin sia già nella squadra ufficiale . Spero per lui che sia così perché al momento Bastianini sta guidando molto bene. È leader del mondiale e ha già due vittorie. Se Martin non ha firmato ancora, secondo me potrebbe complicarsi il suo approdo alla Ducati ".

Le parole di Lorenzo

Il fatto che la Ducati non riesca comunque a ingranare con Pecco Bagnaia suscita questa riflessione da parte di Lorenzo: "La GP22 si sta dimostrando più complicata, per Bagnaia in particolare. Rispetto a Martin e Miller, si sta adattando con fatica". Poi il pensiero va a Marc Marquez, ancora una volta in sella dopo i problemi alla vista: "È un fenomeno, ma non aiuta continuare a farsi male. Man mano questi problemi si insinuano nella testa. Il tempo passa per tutti, ormai ha quasi trent'anni. Però può continuare per altri cinque anni ad alti livelli". Infine un parere sul campione del mondo Fabio Quartararo, in difficoltà con la Yamaha. "Non vedo opzioni alternative per lui. La Honda è una moto che va nella direzione opposta al suo stile di guida e nella Ducati non c'è spazio per lui. Mi ricorda molto Marquez sotto il punto di vista tecnico", ha chiosato lo spagnolo.