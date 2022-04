MotoGp, Dovizioso: "Non ero tranquillo con l'abbassatore Ducati"

ROMA - I laboratori della Ducati fanno scuola nel Motomondiale per le sue importanti innovazioni. Una novità in particolare però spacca il paddock: l'abbassatore in movimento, ossia il cosiddetto holeshot. Andrea Dovizioso, all'epoca pilota per la casa di Borgo Panigale, ricorda il suo primo impatto con questa miglioria: "Sono stato il primo a utilizzarlo in gara. Ma certamente non ero rilassato, ci è voluto un po’. A forza di provarlo poi lo metti a punto, ci si migliora, ci si abitua e si trova un vantaggio. Soltanto la Ducati ha quel dispositivo".