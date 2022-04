MotoGp, Gp Portogallo: Quartararo e Bagnaia vincitori nel 2021 a Portimao

ROMA - A diversi mesi dall'ultima volta, la MotoGp torna a fare tappa in Portogallo, su un circuito che ha ospitato ben due gare nelm 2021. Il campionato riprende dopo due settimane con il quinto appuntamento stagionale, a due domeniche dal successo di Enea Bastianini ad Austin che è valso all'italiano il ritorno in testa alla classifica piloti. La situazione in graduatoria è di pieno equilibrio, con tre vincitori nelle quattro gare fin qui disputate e soltanto il riminese capace di ottenere più di un successo.